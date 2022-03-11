Uşak'ta şafak operasyonuyla yakalanan 5 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta şafak operasyonuyla yakalanan 5 uyuşturucu taciri tutuklandı

11.03.2022 15:32
Uşak'ta şafak operasyonuyla yakalanan 5 uyuşturucu taciri tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde şafak operasyonu düzenledi. 7 farklı adrese düzenlenen operasyonda; 81 gram sentetik uyuşturucu, 56 gram esrar, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan H.A., K.D., M.A, A.D., ve yabancı uyruklu Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi serbest kaldı. - UŞAK

Uşak'ta şafak operasyonuyla yakalanan 5 uyuşturucu taciri tutuklandı
Uşak'ta şafak operasyonuyla yakalanan 5 uyuşturucu taciri tutuklandı
Uşak'ta şafak operasyonuyla yakalanan 5 uyuşturucu taciri tutuklandı
Uşak'ta şafak operasyonuyla yakalanan 5 uyuşturucu taciri tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta şafak operasyonuyla yakalanan 5 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika


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