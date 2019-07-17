Son Dakika Haberleri: Uşak'ta sağanak; karayolunun İzmir yönü kapandı
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Uşak'ta sağanak; karayolunun İzmir yönü kapandı

4 saat önce

İzmir karayolu etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Uşak'ta sağanak; karayolunun İzmir yönü kapandı, System.String[]
UŞAK- İzmir karayolu etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Karayolunun İzmir yönü, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Uşak'ta saat 12.30 sıralarında başlayan yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle, Uşak-İzmir karayolu sular altında kaldı. Karayolunun iki şeritli İzmir yönü, Huzurpark Mevkii'nde ulaşıma kapandı. Karayolunda arızalanan otomobil için ekipler çalışma başlatırken sürücüler Hacı Badem Caddesi'ne yönlendirdi. Ekipler, yaklaşık 1 saat sonra yolu ulaşıma açtı.


İzmir, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:43 Kaynak: DHA
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