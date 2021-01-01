Sağlık çalışanları yeni yılı görevlerinin başında karşıladı - Son Dakika

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlileri, yeni yılı görevlerinin başında karşıladı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, pandemi servisinde, acil serviste ve hastanenin birçok bölümünde çalışarak yeni yıla girdi.

Yeni yılın ilk dakikalarıyla birlikte birbirlerinin yeni yılını kutlayan sağlık çalışanları, aileleri ile de telefonla ve görüntülü olarak görüştü.

Kızının yeni yılını telefonda görüntülü konuşarak kutlayan kalp damar cerrahisi servisinde görevli hemşire Yeliz Özgüç, AA muhabirine, 2020 yılının oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Pandemi sürecinde çocuklarından ve ailelerinden uzak kaldıklarını aktaran Özgüç, "Yeri geldi çocuklarımızı göremedik. Ama mesleğimizi çok büyük aşk ve sevgiyle yaptığımız için hep beraber birlik olarak bu zorlu sürecin üstesinden geldik. Hastanemiz olarak görevimizi yerine getirdik. 2021 yılında sağlıkçılar olarak en çok sağlık bekliyoruz. Vatandaşlarımız sağlıkçılarımızın kıymetini bilsinler." dedi.

Yeni yılda herkesi duyarlı olmaya davet eden Özgüç, "Halktan en çok istediğimiz şey öncelikle maskelerini çıkarmasınlar. Sosyal mesafelerini korusunlar. Bu hastalık henüz ülkemizden gitmedi. Önce kendileri için sonra bizler için. Kızımla görüntülü konuşurken gerçekten içim burkuldu. Ama mesleğimi severek yapıyorum ve burada severek çalışıyorum. Hem ailemi özlüyorum, onlarla birlikte olmak istiyorum. Fakat sağlıkçı olmanın, burada çalışıyor olmanın verdiği bir gurur var. Bu yüzden severek işime devam ediyorum." diye konuştu.

Aynı serviste hemşirelerinden Büşra Karayahşi de "Yeni yıldan öncelikle sağlık bekliyoruz. Halkımızdan da özveri bekliyoruz. Bu özverinin içinde maske mesafe hijyen kuralları var. Yeni yılda ailemizle olamadığımız için biraz üzgünüm ama mesleğimin başında olduğum için de gururluyum. Hastalara bakmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Pandemi servis hemşiresi Yasemin Şahin yeni yılda da görevinin başında olmaktan dolayı gurur duyduğunu ve işini çok severek yaptığını söyledi.