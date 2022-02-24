Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı

24.02.2022 11:15

Uşak'ta sahte altın bileklik ve bileziklerle kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta sahte altın bileklik ve bileziklerle kuyumcuları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kentteki 4 kuyumcunun, dükkanlarına gelen kişiler tarafından sahte bileklik ve bilezik satılarak dolandırıldıkları ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheliden M.B. ve B.K, İsmet Paşa Caddesi'nde yakalandı.

Otomobille kaçtıkları belirlenen A.G. ve C.K. ise Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde saklandıkları evde gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde zanlıların Kütahya'nın Gediz ilçesinde de aynı yöntemle 3 dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı
Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı
Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı
Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı
Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı
Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte altınla dolandırıcılık suçlamasıyla 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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