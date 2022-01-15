Uşak'ta şarampole düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda meydana gelen kazada İbrahim Y. (67) idaresindeki 35 KGT 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak savruldu ve şarampole düştü.
Otomobilde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Esma Y (66) Uşak İtfaiyesi ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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