Kaza, Uşak - Gediz Karayolu üzerinde Emirfakı köyü yakınlarında meydana geldi. M.Y. (53) kontrolündeki 35 AK 5235 plakalı otomobille Gediz istikametine seyir halindeyken araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç, takla atarak 20 metrelik şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü M.Y., H.D. (39), H.A. (42) ve H.H.V.'yi (25) kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. M.Y. ve H.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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