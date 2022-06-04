Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı

04.06.2022 19:20
Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı

Uşak'ta kontrolü kaybolarak şarampolden uçan araç içerisindeki 4 kişiden 2'si ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta kontrolü kaybolarak şarampolden uçan araç içerisindeki 4 kişiden 2'si ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak - Gediz Karayolu üzerinde Emirfakı köyü yakınlarında meydana geldi. M.Y. (53) kontrolündeki 35 AK 5235 plakalı otomobille Gediz istikametine seyir halindeyken araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç, takla atarak 20 metrelik şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü M.Y., H.D. (39), H.A. (42) ve H.H.V.'yi (25) kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. M.Y. ve H.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı
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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Tragger, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta şarampole uçan araçtan 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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