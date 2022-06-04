Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

04.06.2022 19:48

Uşak'ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Y idaresindeki 35 AK 5235 plakalı otomobil, Uşak-Gediz kara yolu Emirfakı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.Y. ile araçtaki H.D. (39), H.A. (42) ve H.H.V. (25), yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor
18:29 Fransa'da Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
17:54 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 20:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: Şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement