Uşak'ta Sarıkamış Şehitleri Anıldı
1 saat önce
Uşak'ta Sarıkamış şehitleri 104. yıl dönümünde yapılan etkinliklerle anıldı.
Uşak
'ta Sarıkamış
şehitleri 104. yıl dönümünde yapılan etkinliklerle anıldı.
Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde düzenlediği "Sarıkamış Türkiye
Şehitleri ile Yürüyor" etkinliği, tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da kar altında gerçekleşti. Uşak'ta her sene Karaağaç Anıt Tepe
'ye yapılan yürüyüş bu sene Şekerevleri Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe yapıldı. Atatürk
Anıtı önünde bir araya gelen Uşak protokolü, öğrenciler, vatandaşlar ve kar kamuflajlı jandarma ekipleri, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Şehitlikte kurulan alanda Sarıkamış Harekatı ile ilgili sinevizyon gösterimi yapılırken, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, dua edildi. Program sonunda katılımcılara tarhana çorbası ikram edildi. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:14 Kaynak: İHA
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