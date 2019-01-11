Uşak'ta "Seçim Güvenliği Toplantısı" Yapıldı

Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin güven ve huzur içinde tamamlanması için il genelinde tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Kocabıyık, Özmerkez İl Genel Meclisi toplantı salonunda düzenlenen seçim güvenliği toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin demokrasilerdeki önemine değindi.
Milletin iradesinin tam anlamıyla sandığa yansıması için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını kaydeden Vali Funda Kocabıyık, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin güven ve huzur içinde geçmesini diledi.
Seçimlerin bir demokrasi şöleni olduğunu ifade eden Kocabıyık, vatandaşların özgür iradeleriyle oylarını kullanmalarının sağlanacağını söyledi.
Toplantıya, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma
Alay Komutanı Albay Yalçın Baysal, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi partilerin temsilcileri ve ilgili birimler katıldı.