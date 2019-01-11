Uşak'ta "Seçim Güvenliği Toplantısı" Yapıldı

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Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!

"48 Aydır Denize Dahi Girmedim" Diyen Sarıgül'e, Hayri İnönü'den Yanıt: Demek ki Ben Başkanken Çalışmaya Başlamış