Uşak'ta şehirler arası seferler durduruldu, otobüs terminali sesizliğe büründü - Son Dakika

Uşak'ta şehirler arası seferler durduruldu, otobüs terminali sesizliğe büründü

UŞAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculukların kısıtlanarak Valilik iznine bağlanmasının ardından otogardaki firmalar tüm seferlerini iptal edip, kepenk kapattı. Otogarda sadece ilçelere ulaşım sağlayan otobüs firmaları hizmet veriyor.

Koronavirüs salgınının yayılmaması için Bilim Kurulu'nun kararıyla şehirlerarası yolculuklar Valilik iznine bağlanarak kısıtlandı. Dün saat 17.00 itibari ile firmalar sehirler arası yolculuklarını durdurdu. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otobüs biletlerini dün, saat 17.00'dan önceye alırken, 17.00'dan sonraya bilet alanlar ise seyahatlerini iptal ederek Valilik iznini beklemek zorunda kaldı. Saat 17.00'dan sonra izinsiz yolculuk yapılmasını engellemek için, gece bekçileri otobüs terminalinde devriye gezerek, Uşak Otogarı'nda bulunan seyahat firmalarını denetledi.

Dün akşam otogara gelen 24 yaşındaki Sinan Sepetçi, Uşak'ta Üniversiesi'nde öğrenciyim.

İstanbul 'a memleketime gideceğim. Ancak, hiç otobüs yok. Dışarda kaldım. Şehirler arası yolculuğun kısıtyanacağından bilgim yoktu.

Şu an ne yapacağıım bilemiyorum dedi.

Vatandaşların evlerinden çıkmayarak en iyisini yaptığını söyleyen, bir seyahat firmasının servis aracı şoförü Cengiz Gültay, İşlerimiz bıçak gibi kesildi. Kimse dışarı çıkmıyor. Sadece şehirler arası Valiliğin izin verdiği seferler yapılabiliyor. İlçelere ise otobüs seferi devam ediyor. Biz kendimice gereken önlemleri aldık. servis aracladrımızı ilaçlıyoruz. Yolculara kolonya ikram ediyoruz. Kendimiz maske ve eldiven takıp çalışıyoruz. Mecburi servis saatimiz var, yolcuların mağdur olmaması için bekliyoruz. Bir, iki kişi de olsa servis hizmetini veriyoruz dedi.

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