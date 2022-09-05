Uşak'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Uşak'ta şehirler arası yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, bir sırt çantasının içerisinde 540 gram metamfetamin ele geçirildi.
Çantanın sahibi olduğu belirlenen Afganistan uyruklu M.R.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı hakimlikçe tutuklandı.
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