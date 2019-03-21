Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Şeker Pancarı Ödemeleri Başladı

Uşak'ta Şeker Pancarı Ödemeleri Başladı

1 saat önce

Uşak Şeker Fabrikası'ndan yapılan açıklamada 2018-2019 kampanya dönemi şeker pancarı ödemelerine başlandığı bildirildi.

Uşak'ta Şeker Pancarı Ödemeleri Başladı, System.String[]
Uşak Şeker Fabrikası'ndan yapılan açıklamada 2018-2019 kampanya dönemi şeker pancarı ödemelerine başlandığı bildirildi.

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'ndan yapılan açıklamada 2018-2019 kampanya döneminde üreticilerden 171 bin 382 ton şeker pancarı karşılığından üreticilere toplam 37 milyon 794 bin lira ödeme yapılacağı kaydedildi.

Bu ödemenin 16 milyon 372 bin lirasının avans olarak önceki dönemde üreticilere ödendiğinin belirtildiği açıklamada geriye kalan 21 milyon 422 bin liralık tutarın ise bu gün itibariyle ödenmesine başlandığı duyuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Nuri Şeker, Uşak, Güncel
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