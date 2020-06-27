Uşak'ta serinlemek için sulama göletine giren kişi boğuldu - Son Dakika

Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Serinlemek için gölete giren Hamedi'nin gözden kaybolduğunu fark eden Fazeli, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki Abolrrahman Hamedi, nişanlısının babası Behrouz Fazeli ile Yenice köyü yakınlarındaki sulama göletine balık tutmaya gitti.

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