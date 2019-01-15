Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Servis Minibüsü Evin Bahçesine Devrildi

Uşak'ta Servis Minibüsü Evin Bahçesine Devrildi

2 saat önce

Uşak'ta kontrolden çıkan minibüs evin bahçesine devrildi.

Uşak'ta Servis Minibüsü Evin Bahçesine Devrildi, System.String[]
Uşak'ta kontrolden çıkan minibüs evin bahçesine devrildi.

Şevki Vural'ın (45) kullandığı 64 S 0140 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak Karaağaç Mahallesi'nde 3 katlı binanın bahçesine yuvarlandı.

Sürücü kazayı yara almadan atlattı, evde ise hasar oluştu.

Minibüs, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan sürücü ve yakınları kaza yerinden görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Bu arada öğrenci taşıyan minibüsün kaza sırasında boş olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:12 Kaynak: AA

Karaağaç, Uşak, Güncel
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