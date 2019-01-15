Uşak'ta Servis Minibüsü Evin Bahçesine Devrildi

Uşak
'ta kontrolden çıkan minibüs evin bahçesine devrildi.
Şevki Vural'ın (45) kullandığı 64 S 0140 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak Karaağaç
Mahallesi'nde 3 katlı binanın bahçesine yuvarlandı.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı, evde ise hasar oluştu.
Minibüs, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan sürücü ve yakınları kaza yerinden görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.
Bu arada öğrenci taşıyan minibüsün kaza sırasında boş olduğu öğrenildi.