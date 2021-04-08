Uşak'ta seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Motor bölümünden başlayan yangın kısa sürede tüm otomobili sararken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Otomobili güvenli bir noktada durduran Yıldırım, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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