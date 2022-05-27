Uşak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Uşak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

27.05.2022 09:11
Uşak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Uşak'ın Banaz ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

E.B. (53) yönetimindeki 35 KB 9177 plakalı otomobil, Uşak-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Büyükoturak köyü yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı.

Otomobili sağa park eden E.B, araçtan indi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, alev alan otomobile müdahale etti.

Yangın söndürülürken, otomobil, kullanılamaz hale geldi.

YORUMLAR
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YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ YEMEK YEDİKTEN SONRA ARACININ YANINA GİDERKEN KAZADA ÖLDÜ Tesla Model Y alevler içinde kaldı! Tesla Model Y alevler içinde kaldı!
Kaynak: AA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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