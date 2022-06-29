Sezonun ilk buğday hasadı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sezonun ilk buğday hasadı yapıldı

29.06.2022 19:46

Uşak'ta sezonun ilk buğday hasadı Vali Turan Ergün'ün katılımıyla yapıldı.

Uşak'ta sezonun ilk buğday hasadı Vali Turan Ergün'ün katılımıyla yapıldı.

Ulubey ilçesindeki buğday tarlasına giden Vali Ergün, burada çiftçilerle sohbet edip, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan'dan verim hakkında bilgi aldı.

Ergün, daha sonra biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, kent genelinde 411 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldığını söyledi.

Tohum desteğini arttırmayı hedeflediklerini aktaran Ergün, gelecek ekim sezonunda 450 ton sertifikalı tohum desteği vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Rekoltenin de iyi olduğunu anlatan Vali Ergün, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz son zamanlarda devletimiz özellikle tarımı destekliyor. Bu destek hem fiyat tespiti yönünden, hem de sertifikalı tohum yönünden. Uşak'ta genel olarak buğday hasadına baktığımızda 700 bin dekarın üzerinde hasat yapılabilir alanımız var. Bunun büyük çoğunluğu ekmeklik buğday. 120 bin dekara yakını da makarnalık buğday ekimi yapılan alanlar. Dekar başına arkadaşların söyledikleri 280 kilogram verim bekliyorlar ortalama. Bu sene de 200 bin tona yakın bir rekolte bekleniyor."

Ergün, daha sonra bölgedeki bir lavanta bahçesine gitti.

Lavanta bahçesinde gezen Vali Ergün, buraya fotoğraf çekimi için gelen gelinle damadı tebrik edip, lavanta biçti.

YORUMLAR
500
Mardin'de çölyak hastaları için karabuğdayın ilk hasadı yapıldı Mardin'de çölyak hastaları için karabuğdayın ilk hasadı yapıldı Son Dakika | Buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü Son Dakika | Buğday hasadı sırasında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sezonun ilk buğday hasadı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 Dezenformasyon yasası görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı
19:56 Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti
19:55 NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 20:30:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sezonun ilk buğday hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement