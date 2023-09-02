Uşak'ta şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Uşak'ta şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Son Güncelleme: 02.09.2023 19:27

Uşak'ta öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı sonucunda yollarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda iş yeri ve ev su altında kalırken, araçlarda hasar meydana geldi.

Uşak'ta şiddetli yağış, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, araçlarda hasar oluştu.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Uşak'ta öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış sonrasında kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, araçlarda hasar oluştu.

ÇAM AĞACI DEVRİLDİ

Kurtuluş Mahallesi Hakkı Yağcı Caddesi'nde bulunan bir çam ağacı devrildi. Öte yandan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. İhbarlar üzerine kentin birçok noktasına itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ SULARI BOŞALTMAYA ÇALIŞIYOR

İtfaiye ekipleri su basan iş yeri ve evlerde su boşaltma çalışması başlatırken, polis ekipleri ise yolda kalmış araçlar ve vatandaşlar için güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Uşak'ta şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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