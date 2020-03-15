Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonu : 13 gözaltı - Son Dakika
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Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonu : 13 gözaltı

6 saat önce

Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonu : 13 gözaltı Uşak'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şebeke çökertilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonu : 13 gözaltı

UŞAK - Uşak'ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şebeke çökertilirken, 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok sayıda silah yapımında kullanılan parça ele geçirildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.D.(50), M.G.(29), H.S.(39)'nin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri şahıslar hakkında yaptığı incelemenin ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Ardından harekete geçen ekipler belirledikleri adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda yapılan aramalarda; 35 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet müdahale görmüş kurusıkı tabanca ve iskeletleri, 1 adet kalaşnikof mermisi, 88 adet silah parçası, 35 adet silah tamir aleti, 69 adet şarjör, 167 adet av tüfeği parçası, 177 adet dolu av tüfeği kartuşu, 200-300 gram barut, 500 gram oksit ve 1 adet perçin makinası ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından silahlara ve ekipmanlara el konulurken, gözaltına alınan Y.G.ve M.Ç.adlı 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonu : 13 gözaltı

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:08 Kaynak: İHA
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