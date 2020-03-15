Uşak'ta silah ticareti ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta silah ticareti ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Uşak'ta silah ticareti ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

Uşak'ta silah ticareti yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı.

Uşak'ta silah ticareti ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Uşak'ta silah ticareti yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihaleye fesat karıştırdıkları ve silah ticareti yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.G. (50), M.G. (29), H.Ş. (39), K.A. (41), M.Ç. (36), E.Y. (36), N.P. (38), İ.Y. (40), S.A. (36), R.O. (37), H.Ç. (36), H.Ö. (54) ve M.Ç'yi (41) gözaltına alındı.

Operasyonda, 35 ruhsatsız av tüfeği, 27 müdahale edilmiş kuru sıkı tabanca ve iskeletleri, 91 çeşitli çapta tabanca mermisi, 1 kalaşnikof mermisi, 3 el telsizi, 88 muhtelif silah parçası, 35 silah tamir aleti, 69 şarjör, 167 av tüfeği parçası, 177 dolu av tüfeği kartuşu, 300 gram barut ve 500 gram bakır oksit ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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