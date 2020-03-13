Uşak'ta silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı

6 saat önce

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Uşak'ta silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı, System.String[]

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu silah ticareti yaptığı belirlenen T.K., isimli şahıs teknik takibe alındı. Takip sonucu şahsın tespit edilen adresinde ve aracında yapılan aramalar yapıldı. Aramalarda bir adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, bir adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tabanca namlusu, 9 adet değişik ebatlarda fişek, 1 adet tek kırma av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 44 adet 9 mm fişek ve 20 adet çeşitli çapta av fişeği ele geçirildi.


Polis tarafından gözaltına alınan T.K., hakkında soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
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