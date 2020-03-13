Uşak'ta silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

7 saat önce

Uşak'ta ruhsatsız tabanca ve tüfek alıp sattığı ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.

Uşak'ta silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi yakalandı, System.String[]

Uşak'ta ruhsatsız tabanca ve tüfek alıp sattığı ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından takip edilen T.K'nın kullandığı otomobil, Dikilitaş mevkisinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca namlusu ve çeşitli ebatlarda 9 fişek bulundu. T.K, gözaltına alındı.

Şahsın evinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, tabancalara ait 44 ve tüfeklere ait 20 fişek ele geçirildi.

Zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da 5 liralık otopark ücreti yüzünden 6 kişi yaralandı
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı

Son Dakika Haberleri
23:48 Kayseri'de akrabasıyla tartışıp kalp krizi geçiren kişi öldü
23:47 "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü polise çarptı
23:46 ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edildi
23:46 Suudi Arabistan ve Umman'da koronavirüs vakaları arttı
23:45 Polonya 15 Mart'tan itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 23:52:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]