Uşak'ta silah ticareti yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

Uşak'ta ruhsatsız tabanca ve tüfek alıp sattığı ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından takip edilen T.K'nın kullandığı otomobil, Dikilitaş mevkisinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 tabanca namlusu ve çeşitli ebatlarda 9 fişek bulundu. T.K, gözaltına alındı.

Şahsın evinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, tabancalara ait 44 ve tüfeklere ait 20 fişek ele geçirildi.

Zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.