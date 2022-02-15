Uşak'ta silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Uşak'ta husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Uşak'ta Ü.P., N.A. ve K.Ö. önceden husumetli oldukları kardeş olan F.D., Ü.D. ve M.D. ile Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından taraflar silahlarına davrandı. Çıkan silahlı çatışmada Ü.P. ve Ü.D. yaralandı. Vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden yaralı Ü.P.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken özel bir hastaneye giden Ü.D.'nin ise durumunun hafif olduğu öğrenildi. Uşak Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışmayla birlikte olay yerinden kaçan şüpheli şahısları yakaladı, suç aletlerini ele geçirdi. Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı. - UŞAK