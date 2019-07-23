Son Dakika Haberleri: Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü

58 dakika önce

Uşak'ta alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti.

Uşak'ta silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Uşak'ta alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki bir genç vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Uşak Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre, Arif Nazır A. (47) ile İbrahim Emir (25) arasında alacak verecek meselesinden kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Arif Nazır A., av tüfeği ile Emir'e ateş etti. Vücuduna aldığı saçma darbeleri ile yaralanan emir ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Arif Nazır A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - UŞAK
Uşak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:38 Kaynak: İHA
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