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Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

15.02.2022 14:25

Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında önceden husumet bulunan Ü.P, N.A, K.Ö. ile kardeş olan F.D, Ü.D. ve M.D, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde karşılaştı.

Sözlü tartışmanın ardından taraflar birbirine tabancayla ateş etti.

Yaralanan Ü.P. ve Ü.D, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan N.A, K.Ö, F.D. ve M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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