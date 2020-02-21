Uşak'ta sızdıran göletten su tahliyesi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta sızdıran göletten su tahliyesi devam ediyor - Son Dakika

Uşak'ta sızdıran göletten su tahliyesi devam ediyor

7 saat önce

Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Göleti'nde dün görülen su sızıntısı sonrası göletteki suyun boşaltılması için çalışma yürütülüyor.

Uşak'ta sızdıran göletten su tahliyesi devam ediyor, System.String[]

Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Göleti'nde dün görülen su sızıntısı sonrası göletteki suyun boşaltılması için çalışma yürütülüyor.

Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan gölette gövde dolgusundan su çıkışı görülmesi ve iki köyün tedbir amaçlı tahliyesinin ardından bölgeye giriş çıkışlara izin verilmiyor.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ile kaymakamlık, belediye, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede yakınlarının evine taşınan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Göletten büyük kapasiteli pompalarla yürütülen tahliye çalışmasında su seviyesinin 10 metreye kadar düşürülmesi hedefleniyor.

Öte yandan, baraj setinin üzerinden geçen yolun bir kısmının çöktüğü görülüyor.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Dün sabah saatlerinde göletin gövde dolgusunda su çıkışı gözlemlenmesi sonrası DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alınmış dere yatağı güzergahında bulunan 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köyleri tedbiren tahliye edilmişti.

Jandarma, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karadeniz'de palamut geri döndü
Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı Depremin vurduğu Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu Elazığ'da depremzedelerden 3 ay boyunca su tüketim bedeli alınmayacak

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:24:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta sızdıran göletten su tahliyesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]