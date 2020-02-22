Uşak'ta sızdıran göletten su tahliyesi sürüyor - Son Dakika

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Bahadır Göleti'nde yaşanan sızıntı sonrası suyun boşaltılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bir aksilik olmazsa vatandaşlarımız evlerine pazar akşamı dönebilecek." dedi.

Banaz ilçesindeki Sıracevizler Deresi üzerindeki göletten su sızıntısı görülmesi sonrası iki köyün tahliye edilmesiyle başlayan çalışmalarda üçüncü gün tamamlandı.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 pompanın saniyede 3 metreküp su tahliye ettiği gölete 4 pompanın daha getirildiğini ifade etti.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Banaz Kaymakamlığı ve Uşak Valiliği olarak 3 gündür büyük özveri ile çalışma yürütüldüğünü dile getiren Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Burada şartlar çok ağır, hava çok soğuk. Perşembe öğle saatlerinde bu olay başladı ve çok hızlı bir şekilde müdahale edildi. Başlangıçta bu gölette 1 milyon 500 bin metreküp su vardı. Bugün itibarıyla 1 milyon 90 bin metreküp su kaldı, yani 3 günde 410 bin metreküp deşarj edildi. Şu an çatlağın altındaki seviyeye indik ama yine de tedbiri elden bırakmamak adına deşarj işlemine devam ediyoruz. Tedbirlerimiz devam ediyor. Bu hızla devam ederse kendi hesaplarımıza göre barajın boşaltılması 10 günü bulacak. Baraj tamamen boşalana kadar devam edeceğiz. Bir aksilik olmazsa vatandaşlarımız evlerine pazar akşamı dönebilecek."

Bahadır Göleti gövde dolgusundan perşembe günü su çıkışı gözlemlenmesi sonrası DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemi alınmış, dere yatağı güzergahındaki 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köyleri tedbiren tahliye edilmişti.