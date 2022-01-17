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Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti - Son Dakika

Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti

17.01.2022 10:50
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti

Uşak'ta daha önce alkol alarak sokak köpeğini tüfekle öldüren ve komşularının ev ve arabalarını kundaklamak suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan pratisyen hekim, muayene ettiği kadın hastasına tecavüz etmekten tutuklandı. İğrenç olay sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gören kadının savcılığa yaptığı şikayetin ardından ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen doktor Barış Yağcı, son vukuatıyla 'pes' dedirtti. Daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını kundaklamak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan Yağcı, geçtiğimiz günlerde ise bir hastasına kendi odasında tecavüz etmekten çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Görev yaptığı hastanede ve çevresinde dengesiz hareketleriyle bilinen Dr. Barış Yağcı ilk vukuatını 15 Kasım 2020'de gerçekleştirdi. Dr. Yağcı, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti.

Suç makinesi pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti

SOKAK KÖPEĞİNİ VURUP ÖLDÜRMEYE 1902 LİRA CEZA

Olayı görenler zavallı köpeği kanlar içinde can vermiş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, av tüfeğiyle yanına çağırdığı köpeği öldüren kişinin Dr. Yağcı olduğunu belirleyerek kendisini gözaltına aldı. Doktor Yağcı polisteki ifadesinde, sokak köpeğini daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü ve olay günü alkollü olduğunu söyledi. Uşak Emniyeti Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince 'Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen Yağcı, ileriki günlerde ise komşularının araçlarını kundakladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Dr. Yağcı'nın mide bulandıran son vukuatı ise hapse gönderilmesiyle noktalandı.

SABAH UYANDIĞINDA İÇ ÇAMAŞIRLARININ ÇIKARILMIŞ OLDUĞUNU GÖRDÜ

Yeni Asır'ın haberine göre Uşak'ta bir eğlence merkezinde çalışan Yağmur G. rahatsızlananınca Uşak Eğitim Hastanesi'ne başvurdu. Covid 19 şüphesiyle Pandemi Acil Servisi'ne yönlendirilen kadını muayene eden Doktor Barış Yağcı, odasına aldığı hastasına serum taktırdı ve hap verdi. İlacın ve alkolün etkisiyle baygın düşen kadın, sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gördü.

Suç makinesi pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti

KAN TESTİNDE DOKTORUN VERDİĞİ UYUTUCU İLACA RASTLANDI

Tecavüze uğradığını fark eden kadın, kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan odadan ayrıldı. 21 yaşındaki kadın soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Hastaneyi karıştıran tecavüz olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı. Gözaltına alınan Yağcı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Barış Yağcı, Uşak, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti - Son Dakika
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