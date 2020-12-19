Uşak'ta sobadan zehirlenen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Uşak'ta sobadan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

19.12.2020 20:14
Uşak'ta sobadan zehirlenen kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Uşak'ta bir evde soba zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan karı-kocadan, kadın hayatını kaybederken koca yoğun bakıma alındı.

Uşak'ta bir evde soba zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan karı-kocadan, kadın hayatını kaybederken koca yoğun bakıma alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karaahmetli Köy'ünde meydana geldi. İddialara göre Osman İşsenin (62) ve karısı Candan İşsenin (59) komşuları tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. Komşunun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadaki gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftten Candan İşsenin kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken Osman İşsenin'in ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. - UŞAK

Karaahmetli, Kadın, Eşme, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta sobadan zehirlenen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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