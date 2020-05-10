Uşak'ta sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar:

Uşak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla birlikte kendilerini sokağa attı. 2 aydır karantinada kaldığını belirten bir vatandaş "Yürümeyi unutmuşuz" derken, başka bir vatandaş ise, "Ayaklarım geri geri gidiyor" dedi.



65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte yaklaşık 2 ayın ardından vatandaşlara 4 saatlik sokağa çıkma izni verildi. İzni fırsat bilen yaşlı vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Maskeli ve eldivenle önlem alan yaşlıların sosyal mesafeye de dikkat ettiği görüldü. Yaşlı vatandaşlardan bazılarına yakınları refakat ederken, bazıları ise sıcak havanın tadını çıkararak gezdi.



Havanın oldukça güzel olduğunu ifade eden Şadiye Aydın, "Bu günlerin, bu anların değerini bilelim. Gerçekten çok şey kaybediyormuşuz, kıymetini bilmiyormuşuz. Bundan sonra inşallah biliriz" dedi.



Alınan karardan memnun olduğunu ifade eden 90 yaşındaki Emine Erdemir, kendisini torununun gezdirdiğini belirterek, mutlu olduğunu dile getirdi.



"Otura otura kemiklerimiz iflas edecekti"



Günlerdir evde olduğunu ve sıkıldığını dile getiren Ayşe Çakır, "O kadar mutluyum ki 1 buçuk aydır hiç çıkmadım, ayaklarım geri geri gidiyor. Evdeyken balkona çıkıyorum, güneşleniyorum ama açık havanın hali başka. Bugün çıkabildiğim için çok mutlu oldum. Bahar geldi ama biz hala içerideyiz, inşallah geçer bu kara günler, hep böyle kararıp kalmaz. Evde bunalıyoruz. Bir de artık kemiklerimiz otura otura iflas edecek. Haftada en azından bir defa çıkabilirsek çok mutlu olurum. Ben alışığım dışarı çıkıp alışverişe gitmeye, eşi dostu ziyaret etmeye, gezmeye alışığım. Ama şimdi birdenbire eve kapanınca baya sıkıntı çektim ama kara gün kararıp kalmaz, inşallah geçer" şeklinde konuştu.



Karantina sürecinin zor geçtiğini ifade eden Halil Kürtüncü, "Çok zor, 2 aydır dışarı çıkmıyorduk. Yürümeyi unutmuşuz. Ama dikkat etmemiz lazım, herkesin kurallara ve yasaklara uyması lazım" dedi. - UŞAK