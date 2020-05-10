Uşak'ta sokak ve parklar 65 yaş ve üzeri kişilerle doldu - Son Dakika

Uşak'ta sokak ve parklar 65 yaş ve üzeri kişilerle doldu

UŞAK'ta uzun bir aradan sonra 4 saat süreyle sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri kişiler, cadde sokak ve parkları doldurup, güneşli havada gezmenin keyfini yaşadı.

Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasının bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kaldırılmasıyla dışarı çıktı. 22 Mart'tan bu yana evde olan 65 yaş ve üstü kişiler, Uşak'ta güzel havanın keyfini çıkardı. Kimileri parklarda otururken kimileri de şehrin çeşitli noktalarında yürüyüş yapmayı tercih etti. Yaşlıların çoğunun maske takıp, sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Engelli olan 70 yaşındaki Gülerdem Özdemir, uzun süre sonra dışarı çıkabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Özdemir, "Çok şükür parkta yeşillikler arasında mutluyuz. Allah'ım bu salgından bizi kurtarıp, milleti selamete çıkarsın. 5-10 dakika daha durup, eve döneceğim. Engelli olduğum için fazla oturamıyorum" diye konuştu. Alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyleyen 71 yaşındaki Mehmet Tümtürk de, "salgından kurtulana kadar evde kalmaya razıyım.Tehlike tam olarak geçmeden dışarı çıkmamak en iyisi. Biraz yürüyüş, market alışverişi yapıp, saatimiz dolunca eve döneceğiz. Yarın daha kötüsü olabilir onun için tedbir alınmasından memnunuz" dedi.Sokağa çıkamadığı için ayaklarının tutulduğunu söyleyen 81 yaşındaki Yaşar Akmaden de, "Biz bu 4 saatlik serbestliğin haftada 2-3 güne çıkmasını istiyoruz. Dışarı çıkarken, 'yürüyemem' belki diye, baston aldım yanıma. Halbuki ben bastonla yürüyen bir kişi değilim. Ama evde oturmaktan elimiz, ayağımız kilitleniyor" diye konuştu.