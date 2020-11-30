Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor - Son Dakika

Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor

30.11.2020 14:54

Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İsmet Paşa'ya akın etti Uşak'ta bir süre sonra güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar, hafta sonu uygulanan kısıtlamaların ardından İsmet Paşa Caddesi'ne akın etti.

Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İsmet Paşa'ya akın etti

UŞAK - Uşak'ta bir süre sonra güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar, hafta sonu uygulanan kısıtlamaların ardından İsmet Paşa Caddesi'ne akın etti. Maske kuralına uyan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu.

Korona virüs tedbirlerine yeterli derecede uyulmaması nedeniyle yurt genelinde vaka oranlarında artış yaşanmaya başladı. Uşak'ta sıcak güneşli havayı fırsata çeviren vatandaşlar, kentin en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'ne akın ederken postane ve banka önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların yüksek oranda maske kuralına uyduğu görünürken sosyal mesafe kuralı ise kalabalık caddede yok sayıldı. Görevlilerinin uyarılarına rağmen kimi bölgelerde oluşan kalabalık tehlikeye davetiye çıkardı. Ekipler, vatandaşları sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarırken, kurallara uymayan vatandaşlara hakkında işlem yaptığı gözlemlendi.

Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor
Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor
Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor
Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor
Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor
Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor
Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor
Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor
Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor
Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor

Koronavirüs, Uşak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uşak'ta sokaklardaki kalabalık azalmıyor - Son Dakika


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