Uşak'ta 'Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi' açılışı yapılacak
1 saat önce
Uşak Üniversitesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" açılışı yarın yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
Uşak Üniversitesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan "Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi" açılışı yarın yapılacak.
Açılışın Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı kaydedildi. Yarın gerçekleştirilecek açılış programına protokol üyelerinin de katılacağı öğrenildi. Proje ile genç nesillerin erken yaşta spor kültürü edinmeleri hedefleniyor. - UŞAK
Tarık akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı Türkücü Mahmut Tuncer'in halay hakkında söylediği cümlesi Mantık kitabına girdi İşte yeni askerlik sistemiyle ilgili tüm detaylar Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne teklif iddiası: Bizim beraber çalışmamız lazım