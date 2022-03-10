Uşak'ta "stokçuluk" ve "fahiş fiyat"a karşı denetim sürüyor - Son Dakika
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Uşak'ta "stokçuluk" ve "fahiş fiyat"a karşı denetim sürüyor

10.03.2022 12:19
Uşak'ta "stokçuluk" ve "fahiş fiyat"a karşı denetim sürüyor

Uşak'ta, marketlerde "fahiş fiyat", "stokçuluk" ve "fiyat etiketi"ne ilişkin denetim yapıldı.

Uşak'ta, marketlerde "fahiş fiyat", "stokçuluk" ve "fiyat etiketi"ne ilişkin denetim yapıldı.

Uşak Valiliği resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, kent genelindeki marketlerde temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk yapılıp yapılmadığına ilişkin denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce 508 firmada gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ve KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığına da bakıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kentte stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Denetimlerde stokçuluk yapılıp yapılmadığı, ürünlerde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılıklar olup olmadığının kontrol ettiğini aktaran Kocabıyık, "Bundan sonraki süreçte yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler uygulanacaktır. Vatandaşlarımız bu konudaki şikayetlerini Alo 175 ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) bildirim uygulaması üzerinden iletebilirler. İlimizde stokçuluğa ve fahiş fiyat artışına fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta 'stokçuluk' ve 'fahiş fiyat'a karşı denetim sürüyor - Son Dakika


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