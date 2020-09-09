Uşak'ta sulama havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Uşak'ın Eşme ilçesinde sulama havuzuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Takmak köyünde bir ceviz bahçesindeki yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama havuzunda köpek olduğunu fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, havuzdaki köpeği bir halat yardımıyla çıkarttı.

Havuzdan çıkarılan ve herhangi bir yarası bulunmayan köpek, bir süre bölgeden sonra uzaklaştı.