Son Dakika Haberleri: Uşak'ta sulama projelerine 1 milyon lira hibe desteği
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Uşak'ta sulama projelerine 1 milyon lira hibe desteği

1 saat önce

Uşak'ta, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi programı kapsamında 97 projeye 1 milyon 23 bin lira hibe verilecek.

Uşak'ta sulama projelerine 1 milyon lira hibe desteği, System.String[]
Uşak'ta, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi programı kapsamında 97 projeye 1 milyon 23 bin lira hibe verilecek.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende, "2019 Yılı 15. Etapta, Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında sulama sistemleri programına 97 projenin başvuru yaptığını hatırlattı.
Söz konusu projelere 1 milyon 23 bin lira hibe verileceğini vurgulayan Kocabıyık, şöyle konuştu:
"Böylece 3 bin 834 dekar alan basınçlı sulama sistemleri ile sulanacak. Bu desteklerle tarımda suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanımının önü açılmıştır. Bununla beraber bu çalışmaların üretimde kalite ve ürün miktarında da artışa neden olmasını temenni ediyoruz. Yapılan desteklerin çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerine ve tarımsal üretimimize katkı sağlamasını diliyorum."
Konuşmaların ardından hibe desteği almaya hak kazanan çiftçilere hazırlanan sembolik hibe çekleri Vali Funda Kocabıyık ve Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından verildi.
Törene, Uşak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, daire müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:05 Kaynak: AA
Söz, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel
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