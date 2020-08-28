Uşak'ta süper markette çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Uşak'ta süper markette çıkan yangın paniğe neden oldu
Uşak'ta bir süper markette çıkan yangın paniğe neden oldu.
Uşak'ta bir süper markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangından dolayı markette binlerce liralık mal zarar gördü.
Yangın Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Mehmet Topaç Bulvarı'nda gece geç saatlerde meydana geldi meydana geldi. İddialara göre, bir binanın altında bulunan süper markette henüz nedeni belli olmayan sebeplerden dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, tedaş, doğal gaz ekipleri ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binanın elektriği kesilirken yol trafik ekiplerince kapandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saate yakın titiz çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Ayrıca çıkan yangında süper marketteki binlerce liralık malın zarar gördüğü öğrenildi.
(Köksal Kılınç/İHA)
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