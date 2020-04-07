Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde, uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

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Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde, uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
6 saat önce
Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Arama sonucunda ruhsatsız av tüfeği, 7,19 gram kannabinoid, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 14,20 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Y, Y.Ü, S.A, A.Ö. ve S.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:10 Kaynak: AA
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