Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

21.03.2022 10:01
Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Uşakta şüpheli şahsın üst aramasında 1510 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşakta şüpheli şahsın üst aramasında 1510 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkez çarşıda dolaşan bir şahıstan şüphelene narkotik ekipleri, şahsın üzerini aradı. Şahsın üzerinden 1510 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında"Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem yapıldığı ve mevcutlu olarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı öğrenildi. - UŞAK

Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

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Uyuşturucu, Narkotik, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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