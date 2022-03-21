Uşak'ta şüphelenilen adamın üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Uşakta şüpheli şahsın üst aramasında 1510 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkez çarşıda dolaşan bir şahıstan şüphelene narkotik ekipleri, şahsın üzerini aradı. Şahsın üzerinden 1510 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında"Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan yasal işlem yapıldığı ve mevcutlu olarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı öğrenildi. - UŞAK