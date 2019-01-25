Uşak'ta Şüpheli Ölüm
3 saat önce
Yalnız yaşayan Osman Gülhan (59) evinde ölü bulundu.
Yalnız yaşayan Osman Gülhan (59) evinde ölü bulundu. Atatürk
Mahallesi, Gazi Bulvarı
'ndaki evinde yalnız yaşayan Osman Gülhan'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler Gülhan'ın cesedini buldu.
Gülhan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:09 Kaynak: AA
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