Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Şüpheli Ölüm

Uşak'ta Şüpheli Ölüm

3 saat önce

Yalnız yaşayan Osman Gülhan (59) evinde ölü bulundu.

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Yalnız yaşayan Osman Gülhan (59) evinde ölü bulundu.

Atatürk Mahallesi, Gazi Bulvarı'ndaki evinde yalnız yaşayan Osman Gülhan'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler Gülhan'ın cesedini buldu.

Gülhan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Gazi Bulvarı, Güncel
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