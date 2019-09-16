Uşak'ta tadilatı tamamlanan 48 okul yeni eğitim öğretim yılına hazır

Vali Kocabıyık: "48 eğitim kurumu yaklaşık 3 milyon 624 bin TL'lik tadilat yapıldı"

"1 milyon 450 bin TL'lik hibe desteği ile çocukların gelişimleri desteklenecek"

UŞAK - Uşak'ta İlköğretim Haftası Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda gerçekleştirilen törenlerle kutlandı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık il genelinde 48 eğitim kurumunun yaklaşık 3 milyon 624 bin TL karşılığında tadilatının yapıldığını ve 1 milyon 450 bin TL hibe desteği ile 'Kendin Yap' atölyelerinin kurulacağını açıkladı.

Uşak'ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı büyük coşkuyla başladı. İlköğretim Haftası Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda çeşitli törenlerle kutlandı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, öğrenciler, öğretmenler, ve çok sayıda veli katıldı. Program protokol konuşmalarının ardından öğrencilerin şiir okuması ve çeşitli gösterileriyle sona erdi.



"Çocuklarımız için yeni projeler geliştiriyoruz"

İlköğretim Haftası açılışına katılmaktan onur duyduğunu ifade eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla ve muhabbetle selamlıyorum. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında resmi ve özel 465 eğitim kurumunun ilimiz genelinde faaliyet gösterdiğini belirtmek isterim. Bu kurumlarımızda 57 bin 599 öğrencimiz 4274 öğretmenimizin himayelerinde eğitimlerini sürdürecekler. Bununla birlikte öğrenci ve öğretmenlerimizin en iyi fiziki koşullarda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri sosyal kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri ve bilişim teknolojileri alanında özellikle son dönemde üzerinde önemle durulan robotik kodlama ve 3 boyutlu üretim gibi becerileri kazanabilmeleri için çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Bu kapsamda il genelinde 48 adet eğitim kurumumuzun yaklaşık 3 milyon 624 bin TL karşılığında tadilatı tamamlanmış, Zafer Kalkınma Ajansı'nın yeni nesil eğitim mali destek programına sunulan projeler ile 1 milyon 450 bin TL değerindeki hibe desteği alınarak ilimize 5 adet 'Kendin Yap' atölyesi kazandırılması konusunda da önemli adımlar atılmıştır. Bu çalışmaların tamamı eğitimin baş öznesi olarak gördüğümüz çocuklarımız içindir" ifadelerinde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim yılının Uşak'a hayırlı olmasını dileyen Uşak İl Milli eğitim Müdürü Bülent Şahin, "İlimiz genelinde 311 okul, 374 öğretmen, 57 bin 599 öğrenciyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Eğitim, toplumun bekasını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bir ülkenin geleceği o ülkede yaşayan insanların göreceği eğitime bağlıdır. İyi ve doğru bir eğitim insanı yücelten ve yükselten kanatlarıdır" diye konuştu.