Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı - Son Dakika
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Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı

31.05.2022 12:38

Uşak'ın Banaz ilçesinde, tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen iki ustadan biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen iki ustadan biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Dilek Mahallesi'ndeki Fatih Camisinin kubbesinde tamir sırasında dengesini kaybeden ustalardan Mehmet Çelebi (59) toprak zemine, Ahmet Çelik (62) ise caminin çatısına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ustalar, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelebi, müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı
Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı
Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı
Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen ustalardan biri öldü, biri yaralandı - Son Dakika


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