Uşak'ta tarihi eser kaçakçılarını jandarma yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta tarihi eser kaçakçılarını jandarma yakaladı - Son Dakika

Uşak'ta tarihi eser kaçakçılarını jandarma yakaladı

6 saat önce

Uşak'ta jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda silah ticareti, tarihi eser niteliğindeki sikke ve obje kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Uşak'ta tarihi eser kaçakçılarını jandarma yakaladı, System.String[]

Uşak'ta jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda silah ticareti, tarihi eser niteliğindeki sikke ve obje kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.


Uşak'ın Banaz ilçesi Susuz köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen istihbarat üzerine hareket geçerek operasyon yaptı. Operasyonlar sonucunda silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen B.A., ve F.A., isimli iki şahıs suç aletleriyle birlikte evlerinde yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 4 adet tüfek mühimmatı, define arama dedektörü, 51 adet sikke ve 12 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.


Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - UŞAK

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gönül ilişkisi olan adamla birlikte kocasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet cezası
Arkadaşının tutturduğu Sayısal Loto kuponunu çalan kadın ve patronunun yargılanmasına başlandı Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:56:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta tarihi eser kaçakçılarını jandarma yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]