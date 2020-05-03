Uşak'ta tarımsal üretim 'steril' şekilde sürüyor - Son Dakika

Uşak'ta tarımsal üretim 'steril' şekilde sürüyor

Korona virüs salgını tarımsal üretimi etkilemedi

UŞAK - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Uşak'ta tarımsal üretim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde mesai harcayan çiftçiler gerekli izolasyon tedbirlerini alarak var gücüyle üretimi sürdürüyor.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken vatandaşların güvenli gıda ihtiyacının karşılanması için tüm yurtta çiftçiler var gücüyle üretime devam ediyor. Tarımsal üretimin kesintiye uğramadığı yerlerden biri olan Uşak'taki hayvancılık işletmesinde de çiftçiler gerekli izolasyon önlemleri eşliğinde çalışıyor. Dönüşümlü olarak çalışan çiftçiler sabahın erken saatlerinden itibaren hayvanların bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra bitkisel üretimi de sürdürüyor.

"Gayemiz Türk insanının karnını doyurmak"

İşletmelerinde var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Yılmaz, "Burada gayemiz Türk insanının karnını doyurmak. Bunun için biz çiftçiler, yetiştiriciler, olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Gerek hayvansal gerekse bitkisel üretimdeki bütün yetiştiricilerimiz çalışıyor. Biz de onların hizmetindeyiz. Korona günlerinde üretim kesintisiz olarak devam ediyor, etmek zorunda" dedi.

"Steril üretim yapıyoruz"

Virüs salgını sürecinde izolasyonu korumanın önemine değinen Yılmaz, "Tabi ki burada izolasyona dikkat ediyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Bütün personelimize maske taktırıyoruz. Dönüşümlü çalışarak koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz. Hem salgının yayılmasını önlemek için elimizden gelen gayreti göstererek steril bir şekilde üretimi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"Üreticimizin yanındayız"

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, tarımsal üretimin istikrarlı şekilde sürebilmesi açısından çiftçilerin aktif çalıştığını kaydetti. Keleş konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Şu anda büyük bir hayvancılık işletmesi içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi burada üretim faaliyetleri devam etmektedir. Bu süreçte sorun yaşayan çiftçilerimize Bakanlığımızın çalışmaları kapsamında destek olmaya devam ediyoruz. Bunun dışında da gerek yem bitkisi tohumu dağıtarak gerekse yazlık ekiliş alanlarını genişletme suretiyle ücretsiz hibeli tohumlar dağıttık. Bu anlamda Hem Bakanlık olarak hem de İl Müdürlüğü olarak üreticimizin yanındayız."