Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı - Son Dakika
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Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı

18.01.2023 18:04
Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı

Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cesedi bulundu.

Uşak'ta bir tarlanın kenarında sırt çantası içinde bebek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H, çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında bulduğu fermuarı kapalı sırt çantasının içinde bebek cesedi olduğunu belirterek polisi aradı.
Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu bir iki günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Fatih, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta tarla kenarında bulunan sırt çantasından bebek cesedi çıktı - Son Dakika
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