Uşak'ta Tartışma Sonucu 80 Yaşındaki Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika
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Uşak'ta Tartışma Sonucu 80 Yaşındaki Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı

02.08.2023 14:27

Uşak'ta yaşanan olayda, 84 yaşındaki Y.A. ile 80 yaşındaki eşi N.A. arasında çıkan tartışma sonucu Y.A., eline geçirdiği bıçakla eşini ağır şekilde yaraladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Uşak'ta aralarında çıkan tartışma sonucu 84 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın ağır yaraladı.
Olay, Uşak merkez Atatürk Mahallesi 2. Şeker Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız başlarına yaşayan Y.A. (84) ile eşi N.A. (80) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkesine hakim olamayan Y.A., eline geçirdiği bıçakla eşini yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan N.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, eşini bıçaklayan Y.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uşak'ta Tartışma Sonucu 80 Yaşındaki Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı - Son Dakika
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