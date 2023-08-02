Uşak'ta Tartışma Sonucu 80 Yaşındaki Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı

Uşak'ta aralarında çıkan tartışma sonucu 84 yaşındaki eşi tarafından bıçaklanan 80 yaşındaki kadın ağır yaraladı.

Olay, Uşak merkez Atatürk Mahallesi 2. Şeker Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız başlarına yaşayan Y.A. (84) ile eşi N.A. (80) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkesine hakim olamayan Y.A., eline geçirdiği bıçakla eşini yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan N.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, eşini bıçaklayan Y.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - UŞAK