Uşak'ta tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı

6 saat önce

Uşak'ta tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek öldüren 67 yaşındaki baba, tutuklandı.

Uşak'ta tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı, System.String[]

Uşak'ta tartıştığı oğlunu tüfekle ateş ederek öldüren 67 yaşındaki baba, tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden M.K. (67), gece tartıştığı oğlu Bülent K'yi (42) sabah av tüfeğiyle vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, Bülent K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bülent K'nin cesedi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Firari baba M.K. ise polisin operasyonuyla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:18 Kaynak: AA
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