Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Tefecilik Yapan Kişi Tutuklandı

Uşak'ta Tefecilik Yapan Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Uşak'ta tefecilik yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Uşak'ta Tefecilik Yapan Kişi Tutuklandı, System.String[]
Uşak'ta tefecilik yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine piyasaya yüksek faizli borç para verdiği öne sürülen B.Y.'yi (58) 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından göz altına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. mahkemece "tefecilik" suçundan tutuklandı.

B.Y.'nin 11 kişiye borç para verdiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:48 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel
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