Uşak'ta Tefecilik Yapan Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Uşak'ta tefecilik yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Uşak
'ta tefecilik yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine piyasaya yüksek faizli borç para verdiği öne sürülen B.Y.'yi (58) 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından göz altına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y. mahkemece "tefecilik" suçundan tutuklandı.
B.Y.'nin 11 kişiye borç para verdiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:48 Kaynak: AA
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