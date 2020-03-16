Uşak'ta tefecilik yaptığı öne sürülen iki kişi yakalandı - Son Dakika
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Uşak'ta tefecilik yaptığı öne sürülen iki kişi yakalandı

6 saat önce

Uşak'ta tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Uşak'ta tefecilik yaptığı öne sürülen iki kişi yakalandı, System.String[]

Uşak'ta tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 1 hafta arayla yapılan operasyonlarda, tefecilik yaptığı tespit edilen H.A. (40) ve O.B'yi (40) gözaltına aldı.

Zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yapılan incelemelerde O.B.'nin (40) kullandığı ajanda, çok sayıda senet, senet koçanı, 2 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca mermisi, 1 kısa dipçikli av tüfeği ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:26 Kaynak: AA
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