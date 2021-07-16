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Uşak'ta tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat - Son Dakika

Uşak'ta tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat

16.07.2021 11:08
Uşak'ta tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat, System.String[]

Tekstil geri dönüşümünde çok sayıda tesisin faaliyet gösterdiği Uşak'ta yıllık yaklaşık 510 bin ton atık işlenerek iplik, triko kumaş ve çorap olarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Tekstil geri dönüşümünde çok sayıda tesisin faaliyet gösterdiği Uşak'ta yıllık yaklaşık 510 bin ton atık işlenerek iplik, triko kumaş ve çorap olarak ülke ekonomisine kazandırılıyor.

Kullanılmayan giysi ve tekstil ürünlerinin yanı sıra fabrikalarda üretim sürecinde ortaya çıkan tekstil atıkları, Uşak'taki iki organize sanayi bölgesinde (OSB) 20 bine yakın istihdam, yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomik büyüklük ve 75 milyon dolarlık ihracatı bulunan bir sektörü doğurdu.

Uşak'ta çoğunlukla kadınların istihdam edildiği tesislerde kalite ve renklerine göre ayrıştırılan tekstil atıkları, pamuk elyafı ve ipliğe dönüştürülüyor. Geri dönüşümden elde edilen iplik ve ürünlerin büyük bölümü, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün ihtiyacını karşılıyor. Son yıllarda dünya pazarına da açılan firmalar 62 ülkeye 75 milyon dolarlık ihracat yapıyor.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent sanayisi içinde geri ve ileri dönüşümün payını hızla artırdıklarını, bu konuda merkez olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kent olarak Sıfır Atık Projesi'ne ciddi destek sağladıklarını belirten Çakın, şöyle konuştu:

"Kentteki tesislerimizde yıllık 510 bin ton tekstil atığını tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Uşak olarak geri dönüşümden elde ettiğimiz iplikler sayesinde ekonomiye ciddi katkı sağlıyoruz. Kentimizde geri dönüşümle alakalı çok etkili tesislerimiz var. Tekstil atıklarının yanı sıra Türkiye'de pet atıklarının da yüzde 35'i Uşak'ta işleniyor. Kentte sanayi tesisleri, sivil toplum ve yerel yönetim iş birliğiyle geri dönüşümle ilgili yoğun çalışmalar yürütüyoruz."

Dünyada yeşil ekonominin gündemde olduğunu, Türkiye olarak bu sürece hızla adapte olunması gerektiğini ifade eden Çakın, bu alandaki fırsatları hızlı şekilde değerlendirmeye odaklandıklarını dile getirdi.

Çakın, "Hedefimiz Uşak'ta gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımıza bu bilinci yerleştirmek ve atıklarımızı tekrar ekonomiye kazandırmak. Ben tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya ve daha hassas davranmaya davet ediyorum. Yatırımcılarımıza da sıfır atık konusuna vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Tarım alanı ve sudan tasarruf

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir de kentte günde ortalama 1700 ton tekstil atığının işlendiğini, atıklardan yıllık 484 bin 500 ton elyaf elde edildiğini ve ülke ekonomisine 750 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında katkı sağlandığını bildirdi.

Kandemir, şunları kaydetti:

"Tekstil atıklarının işlenmesi sonucu elde edilen ürünlerle 62 ülkeye yıllık 75 milyon dolar ihracatımız var. Bu bizi tatmin etmiyor. Bunun en büyük sebebi ara mamulde kalıyor olmamız. Nihai ürünlere yöneldiğimizde bu rakamların çok daha üstünde bir ihracat yapacağımızı düşünüyorum. Şu an yaklaşık 20 bin istihdam var geri dönüşümde. Burada en önemli nokta ise kadın istihdamı çok fazla. Yüzde 60'ın üzerinde kadın istihdamı mevcut. Bu da Uşak sanayisi olarak kadın istihdamına vermiş olduğumuz önemi göstermektedir."

Geri dönüşümde yeni yatırım talepleri nedeniyle kent merkezindeki bir OSB'nin genişletilmesi için çalışma başlatıldığını belirten Kandemir, kentin bu alanda iddiasını artıracağını söyledi.

"Geri dönüşümle yüzde 9 su tasarrufu sağlıyoruz"

Kandemir, geri dönüşüm yoluyla elde ettikleri 484 bin 500 ton elyafın 2 milyon 850 bin dekar arazide ekili pamuğa denk geldiğine dikkati çekerek, "Biz bu elyafı, pamuk ekmeden, su harcamadan atıkları ipliğe çevirerek sağlıyoruz. Hem ekili alandan hem sudan hem de pamuk için yapılan ithalattan tasarruf ediyoruz." diye konuştu.

Geri dönüşüm malzemelerinden iplik elde eden Besni Tekstil'in İşletme Müdürü Metin Kıyak da Mısır, Suriye, Ukrayna, Belarus ve Yunanistan'a 500 bin dolarlık ürün ihraç ettiklerini, iç pazarda da 50 milyon lira seviyesinde kazanç sağladıklarını dile getirdi.

Uşak'ta tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat
Uşak'ta tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat
Uşak'ta tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat
Uşak'ta tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat
Uşak'ta tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat

geri dönüşüm, İhracat, Uşak, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak'ta tekstil atıklarından geri dönüşümle 62 ülkeye ihracat - Son Dakika Ekonomi


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